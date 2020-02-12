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- | İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray - Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu

12.02.2020, 19:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020,19:21

, rövanş maçında Aytemiz 'u konuk ediyor. Galatasaray, 'de oynadığı son 5 maçı kazanırken Aytemiz Alanyaspor ise son 6 lig maçının 5'ini kazandı. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıkarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR ise Serkan Olguncan.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Seri, Adem, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariana, Marcao, Feghouli

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

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