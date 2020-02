G.Saray bir adım önde

Hocam ligin 21. haftası ve ilk 4'te Sivasspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanya var. Bu yıl sürpriz şampiyon çıkar mı? "Oldukça ilginç bir sezon geçiriyoruz. Her haftanın ayrı bir hikayesi var. Hiç kimsenin beklemediği Sivasspor müthiş bir çıkış yakaladı. Başakşehir'i biliyorduk ama Alanyaspor ve Trabzonspor'da bu sezon çok iyi. Ama bu yarış öyle bir yarış ki sinirlerine hakim olan, disiplinli, özgüveni olanın başarılı olacağı bir yarış. Bundan sonraki sürece özgüveni yüksek, hedefe odaklanan takım başarılı olacak. Başakşehir bunu başaramadığı için son yıllarda şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Sivasspor da iyi başladı ama son haftalarda tökezlemeye başladılar. Alanyaspor da geriden geliyor iyi bir takım."

FATİH TERİM FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

"Üst üste 5 maçını kazanmış bir Trabzonspor var. Takım içinde müthiş bir kenetlenme var. Camia da bu sezon onlara daha çok inandı. Belki yorgunluklar yaşıyorlar ama işi dengeli ve sağlam götürüyorlar. Hüseyin Çimşir hoca da artı motivasyon sağladı. Galatasaray geçen sezon geriden geldi ve şampiyon oldu. Bu sezon da sanki geçen yılın tekrarı gibi. Eksikleri varmı var ama sanki daha çok motive olmuşlar. Fatih Terim unsurunu da gözardı etmemek gerek. Üç büyükler yarışın dışındaymış gibi gözükse de tabii ki favoriler. Heyecanı yüksek, şampiyon adayı çok bir lig izliyoruz. Keyfine varalım. Gerilime gerek yok." Galatasaray ve Beşiktaş geriden geliyor. Fenerbahçe irtifa kaybediyor. Sizce bu üçlüden hangisi şampiyonluğu zorlar." "Beşiktaş lige kötü başladı. sonra bir ara düzelmiş gibi gözükse de yine tökezledi. Şimdi Sergen Yalçın ile yeni yeni toparlanıyor. Fenerbahçe iyi gidiyordu ama enteresan sonuçlar aldı. Ama şu bir gerçek ki üstlerinde çok takım var ve bu yarış öyle böyle bir yarış değil. Beşiktaş ile Fenerbahçe iyi gidiyor gibi gözükse de sahadaki futboluyla güven vermiyor. Heran her türlü sonuçlar alabilecek görüntüdeler. Çünkü bu sezon durum farklı, daha zor. Dediğimiz gibi üç büyükler her zaman şampiyonluğun favorisi. Bu 5-6 haftalık süreç onlar için kritik. Çünkü, hem kendileri, hem de üstlerindekiler birbirleriyle oynuyor,



HER AN HER ŞEY OLABİLİR

Ayakta kalan, disiplinden hiçbir koşulda taviz vermeyen kendisini zirve yarışının içerisine atar. Daha sonraki süreçte kolay değil. Alt sıralarda ligde kalma mücadelesi erecek takımlarla oynayacaklar. Daha önce de söylediğim gibi puan olarak Trabzon, moral olarak Galatasaray avantajlı. Ama elbette futbol bu her an her şey olabilir."



Hocam Göztepe bu sezon çok iyi gidiyor. 4 büyüklere kafa tuttu, çok önemli puanlar aldı. Sizce bu sezon ligde ne yaparlar?"

Göztepe mazisiyle, taraftarıyla gerçekten Türk futbolunun efsane kulüplerinden birisi. Çok zor günler geçirdiler. Bu hikaye amatör kümeden inançla günümüze gelen önemli bir hikaye. Camiaları camia yapan budur. Göztepe kenetlendi ve kısa sürede gelen yönetimler de çok önemli işler yaptı. Göztepe tarihinde ilk kez bir stada sahip oldu. Ve bu stat biliyoruz ki onların başarı çıtasını her geçen dönem arttıracaktır. Doğru işler yapılıyor. Genç ve idealist bir teknik adamla yola devam ediyorlar. Bu sezonu geçiş yılı olarak değerlendirmek lazım. Doğru planlama ile şimdiden geleceğe yönelik yapılacak çalışmalar Göztepe'yi doğru hedeflere götürebilir. Göztepe'nin mevcut kadrosu çok iyi. Ligde alınan sonuçlar da ortada. Ancak bundan sonraki süreçte maçların zorluk oranı da artacaktır. Öncelikle ulaşacağı puanlarla daha da rahatlayıp, daha sonra üst taraf için hedef belirlemek akılcı olur. Göztepe için herkes geleceğin takımı diyor. Ben buna katılıyorum."

Hocam Denizlis-por'un sizde yeri ayrı. Lige iyi başladılar ama devam ettireme-diler. Bu sezon Deniz-lispor sorun yaşar mı?"

Denizlispor lige yeni çıkan bir takım. Bu tür çalkantılar normaldir. Çok iyi bir kadro kurdular. Özdilek'le tecrübeli oyuncuları tercih ettiler. Sorun bana göre buymuş gibi görünüyor. Bazen bazı oyuncular istediği zaman oynuyor. Sıkıştıklarında rol almaya çalışıyorlar. Bu takı-mın balansını bozuyor. Canı istediği gibi oynama lüksü yok. Bu haftalarda kaybedilen puanları ara-mamak lazım. Sorumluluğu herkesin üstlenmesi gerek. Artık varını yoğunu ortaya koyacaksın."

DENİZLİ SORUN YAŞAMAZ"

Denizlispor her takımı yenecek güçte ve o kadroya sahip. Zihinsel olarak toparlanmak gerek. Son maçlarını da izledim. Taraftar hep kazanmak ister. Ama şunu da unutmamak lazım ki rakipler de kazanmayı çok ister. Denizlispor taraftarı çok özeldir. Takımını iyi motive eder, ateşler. Bundan sonraki süreçte de takımlarına var güçleriyle destek olmalılar. Bazen bazı unsur-lar vardır. Taraftar tek başına maç kazandırır. Denizlispor taraftarı da öyle. Ben Denizlispor'un bu ligde sorun yaşayacağını sanmıyorum. Ama işi de sağlama almak lazım. Maç kazanmak da lazım. İstemek çok önemli. Skor zaten gelecek.

ŞENOL KANTÜRK