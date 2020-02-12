KSK’de devrim

İki yıldır görevde olan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “İşimizi doğru ve dürüstçe yaptığımız sürece, camia ve büyük Karşıyaka taraftarı yanımızda oldukça KSK’nin sırtı asla yere gelmez” dedi.

Geçmiş yıllarda yönetim bunalımları, maddi sıkıntılar, puan silme cezaları, eski borçlar yüzünden kulübe gelen icralardan prestij ve güç kaybı yaşayan Karşıyaka'da 2 yıl önce iş başı yapan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi, sorunları kısa sürede çözüp KSK'yi her kulvarda atağa kaldırdı. Kongrede verdikleri sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Büyükkarcı, "Bize bu görevi emanet edenlere, 'Çözüm için buradayız. Karşıyakalılar artık başı dik dolaşacak' olmuştu. Bunu başarmak için yönetim olarak var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuş.

BÜYÜKKARCI: DOĞRU YOLDAYIZ

Üç branşta da iyi yolda olduğunu belirten Büyükkarcı, "Futbol takımımız Play-off potasında. FIFA 1 dosyamız kaldı. Transferi açmak için çok caba harcadık. Ekibimize güveniyor. Basketbol da Avrupa'da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye Kupası'nda da hedefimiz kupayı almak. Voleybolcularımızda dev bütçeleri rakiplerine kafa tutuyor" dedi.

STAT GÜZEL OLACAK

Stat konusunda yoğun çaba harcadıklarını belirten KSK Başkanı Büyükkarcı, "En kısa sürede de KSK kendine yakışan stada kavuşmasın istiyoruz. Biz işimizi doğru ve dürüstçe yaptığımız sürece, camia yanımızda durdukça ve arkamızda büyük Karşıyaka taraftarı olduğu müddetçe KSK'nin sırtı asla yere gelmeyecektir. Çiğli'deki altyapı tesisinde mutlu sona ulaşırsak, KSK'nin geleceği kurtulur. Genel mali yapının yoluna girmesi için ödün verdmeden çalışıyoruz" dedi.