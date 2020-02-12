Menemenspor kendine geldi

Ekol Göz Menemenspor, Akhisar önünde geriden gelerek puanı kaptı 4 haftalık kötü gidişata son verdi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Akhisarspor'la 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor sahadan mutlu ayrıldı. Son 12 dakikaya 2-0 yenik girmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler yeni transfer Özkan ve Mehmet Boztepe'nin golleriyle 1 puanı kurtarmayı başardı. Gol orucunu da bozan İzmir temsilcisi 4 maç aradan sonra sevinç yaşarken, teknik direktör Cenk Laleci çok iyi bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

LALECİ, PES ETMEDİK

Akhisarspor gibi zorlu deplasmandan aldıkları beraberliğin değerli olduğunu belirten genç teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, savaştılar. Bu maç bizim için milat olacak. 2-0'dan geriye gelmek kolay değil. Üstelik son 12 dakikada bunu başardık. Uzatmalarda ise net fırsatlara girdik, galibiyeti kaçırdık. Biz sonuçtan memnunuz. Kendimize geleceğiz ve ilk yarıdaki gibi yenilmezlik serisi başlatacağız" dedi. Sarı-lacivertliler bu hafta evinde Eskişehirspor'la oynayacak.