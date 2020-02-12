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Mızıkçılar!

Mızıkçılar!
Giriş Tarihi: 12.2.2020

kazanıyor, rakipleri Federasyon'a koşarak sahada yenemedikleri ekibini masa başı oyunlarıyla alt etmeye çalışıyor. İlk yarıda 2 Aralık 2019'da evinde 1-0 kaybettiği maç sonrası, Jerome'un golü öncesi hakem 'un topa müdahale ettiğini gerekçe gösterip, "Kural hatası var, maç tekrarlansın" dedi.

KURAL İHLALİ İDDİALARI BİTMEDİ
Federasyon talebi geri çevirirken, aynı yolu Göztepe ile İzmir'de 2-2 berabere kalan Fenerbahçe izledi. 30 Aralık 2019'da İzmir'de oynanan maçın ardından F.Bahçe yönetimi, Göztepe'nin 2. penaltı atışını gole çeviren Alpaslan'ın topa vurmadan önce durarak kural ihlali yaptığını belirterek, TFF'den 'maçın tekrarını' istedi.

BEŞİKTAŞ'TAN ALGI OPERASYONU
Göztepe'nin son kurbanı Beşiktaş da İzmir'de aldığı 2-1'lik yenilgiyi hazmedemedi. Hakem Hüseyin Göçek Beşiktaşlı Boyd'un sakatlandığı pozisyonda topu Göztepeli oyunculara vererek oyunu başlatmış, iki kez durup yeniden başlayan oyundan sonra kazanılan serbest atışta Göz-Göz galibiyet golünü kaydetmişti. Beşiktaş yönetimi, hakemin topu Beşiktaş'a vermesi gerektiğini iddia edip 'kural hatası var. Maç tekrarlanmalı" algısı oluşturmaya çalıştı.

BURAK HAKERLER

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