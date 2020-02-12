Sarı-lacivertliler, maçlarda yaşanan hakem hatalarının yanı sıra takımlarına karşı uygulamalara da tepki gösterdi. Fenerbahçeli derneklerden sonra taraftarlar da TFF başkanı Nihat Özdemir’in istifasını istedi.

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı arasında yüksek gerilim yaşanıyor. Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, futbol federasyonun daveti üzerine dün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Süper Lig başkanlarının yanı sıra, birer yöneticileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de katıldı. Ancak Fenerbahçe Kulübü'nden toplantıya katılım olmaması dikkat çekti. Fenerbahçe'nin özellikle son maçlarında yaşanan hakem hatalarının yanı sıra kendilerine karşı yapılan uygulamalara tepki gösterdiği iddia edildi. Sarı-lacivertliler, TFF yönetiminden ve MHK'den uygulanan kararlara her fırsatta tepki gösterirken, Fenerbahçe'ye bağlı dernekler, ortak bildiri yayınlayarak federasyon başkanı Nihat Özdemir'i de istifaya davet etti.

SERT AÇIKLAMALAR

Derneklerden yapılan ortak açıklamada, "Nihat Özdemir'in, yönetim kurulunun, kurullarının ve hakemlerinin dayattığı köhne sistemin, kulübümüze karşı uygulamaları malumdur. Takımımızı mağlup etmekten başka bir amacı olmadan çıkan hakemler sayesinde oynanan maçlar resmen bir tiyatroya dönüşmüştür. Bu sebeplerden ötürü, Fenerbahçe camiasının adalet ve eşitlik adına, Nihat Özdemir'e güveni kalmamıştır" denildi.