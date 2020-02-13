Aslan’dan yeni plan

Sarı-kırmızılılar Alman ekibinden Kaan Ayhan için düğmeye basarken aynı takımdan Kevin Stöger de yakın takibe alındı.

Süper Lig'de şampi-yonluk mücadele-sinde üst üste kri-tik maçlara çıkacak olan G.Saray, bir yandan gelecek sezonun planları-nı yapmaya başladı. Önce-liği savunma ve orta alana verecek olan sarı-kırmızılı-lar gözünü Almanya'ya çevirdi.

GİRİŞİMLER HIZLANDI

Bundesliga'da mücadele eden Fortuna Düsseldorf'da forma giyen milli oyuncumuz Kaan Ayhan için girişimlerini hızlandı-ran sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmanın yollarını arıyor. Sözleşme-si 2022 yılının Haziran ayında bitecek olan oyuncuyu uygun bir bonservis bedeli ile trans-fer etmenin yollarını arayan yönetim, bonserviste anlaşma sağlanamazsa kiralık teklifini masaya koyacak. Galatasaray ayrıca aynı takımda forma giyen Avusturyalı 10 numara Kevin Stöger için de nabız yoklayacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bonservis yükü olmaya-cak olan oyuncuyu takibe alacak yönetim son kararını teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda verecek. Younnes Belhanda ile yolları ayırma yol-ları arayan Galatasaray'ın orta sahaya takviye yapmak iste-diği biliniyor.