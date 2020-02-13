Davutlar hayata döndü

Aydın Amatör Süper Lig A Grubu'nda kümede kalma mücadelesi veren Davutlar Belediyespor, Germencikspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti, 11. maçında 2. galibiyetini alıp kurtuluş ışığını yaktı. Ligin ikinci yarsındaki ilk galibyetini elde eden kırmızı- siyahlılar, Koçarlı Menderes'in mağlup olduğu haftada düşme potasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Kalan 5 haftada kritik maçlar oynayacak Davutlar, Koçarlı Menderespor'la deplasmanda 6 puanlık maça çıkacak, ardından lider Didimspor'u ağırlayacak. Davutlar, Trabzon Gençlik (D), Kuşadası ve Koçarlı Bld. (D) maçlarıyla sezonu tamamlayacak.

MEHMET KAVAS