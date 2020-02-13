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emaneti aldı

Didim emaneti aldı
Giriş Tarihi: 13.2.2020

Aydın Süper Amatör Lig A Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Didimspor, bir haftalık aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Son 2 haftada Kuşadasıspor ve Koçarlı Belediyespor'la 2-2 berabere kalan ve Play-Off yarışında önemli 4 puan kaybeden ve liderliği Kuşadasıspor'a kaptıran sarı-lacivertliler, Didim derbisinde son dakikada attığı golle Didim Belediyespor'u 1-0 mağlup edip 3 puanı kaptı, Kuşadasıspor'un BAY takım olduğu haftada zirveyi ele geçirdi. Didimspor, 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi, 36 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

MEHMET KAVAS

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