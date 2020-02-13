F.Bahçe karışık

Yönetim içinde tecrübeli teknik adamın oynattığı futbol eleştiri konusu oldu. Kanarya’nınsırasıyla Ankaragücü ve Galatasaray ile oynayacağı maçlar Yanal’ın kaderini çizecek.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzon ve Aytemiz Alanyaspor maçlarından 5 puan kaybetmesinin ardından camiada yüzler gülmezken hakem isyanında bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceğini de masaya yatırdığı öğrenildi. Yönetim içerisinde tecrübeli çalıştırıcıya yönelik tepkilerin oluştuğu ve bu konunun başkan Ali Koç ile görüşüldüğü öne sürülürken önümüzdeki günlerde radikal değişikliklere imza atılabileceği konuşuluyor.

KRİTİK VİRAJDA

Ersun Yanal'ın durumunun Süper Lig'de arka arkaya oynanacak olan A.Gücü ve G.Saray maçlarına göre netleşeceği iddia edilirken bu iki maçtan istenmeyen sonuçlar çıkarsa ayrılığın gündeme gelmesi sürpriz sayılmayacak. Yaz transfer döneminden beri yapılan takviyeye rağmen takımın 21 haftada 25 puan kaybetmesi kulüp içerisindeki eleştirilerin başında yer alıyor.



TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Bir süredir hakem kararlarından şikayetçi olan F.Bahçe taraftarları, dün sosyal medya üzerinden organize olarak Kadıköy, Okmeydanı, Haliç ve Yenibosna'dan kalkan otobüslerle TFF'nin Riva'daki tesislerine gitti. Bine yakın sarı-lacivertli taraftar, burada meşale yakarak bayrak ve pankart açarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etti."TFF istifa" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" sloganlar atan taraftarlar TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nu da istifaya davet etti. Spor Şube Müdürlüğü ile çevik kuvvet ekipleri, tesis binası önünde güvenlik önlemleri alırken taraftarlar basın açıklaması yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldılar.

"HAKKIMIZ YENMESİN"

Açıklamada "Taraftarlar olarak bizler TFF binası önünde toplandık. TFF'yi, MHK'yi istifaya davet ediyoruz. İstifa çağrısında bulunuyoruz. Kalan maçlarda Fenerbahçe'nin haklarının yenmemesi konusunda takipçisi olacağız" denildi