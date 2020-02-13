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Hacırahmanlı emin adımlarla ’a ilerliyor

Giriş Tarihi: 13.2.2020

Manisa Amatör Süper Ligi'nin lideri Bieksper Hacırahmanlıspor, 19. hafta mücadelesinde konuk ettiği Alaşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti, Bölgesel Amatör Lig (BAL) yarışında avantajını korudu. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, tek gol 73. dakikada Ethem Özkan'dan geldi. Maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, haftayı 3 puanla kapattı, taraftarlarına bayram yaşattı. Hacırahmanlı, bu hafta Gördes'e konuk olacak.

CÜNEYT HASÇELİK

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