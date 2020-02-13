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Halilbeyli koltuğu çok sevdi

Halilbeyli koltuğu çok sevdi
Giriş Tarihi: 13.2.2020

İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nun lideri Halilbeylispor, 17. hafta mücadelesinde Şirinyerspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti, Ödemişspor mağlubiyetini unutturdu ve zirvedeki yerini korudu. Bitime 5 hafta kala Play-Off yolunda emin adımlarla ilerleyen mavi-beyazlıların golünü Uğurcan kaydetti. 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Halilbeylispor, hafta sonunda Çeşme Belediyespor'a konuk olacak.

ÜMİT YÖNEY

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