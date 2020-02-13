İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nun lideri Halilbeylispor, 17. hafta mücadelesinde Şirinyerspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti, Ödemişspor mağlubiyetini unutturdu ve zirvedeki yerini korudu. Bitime 5 hafta kala Play-Off yolunda emin adımlarla ilerleyen mavi-beyazlıların golünü Uğurcan kaydetti. 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Halilbeylispor, hafta sonunda Çeşme Belediyespor'a konuk olacak.
ÜMİT YÖNEY
Halilbeyli koltuğu çok sevdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.