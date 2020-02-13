Kara Kartal’da değişim vakti

Beşiktaş’ta Ljajic-Diaby kulübeye çekilecek. Yerlerine Boateng-Lens ikilisi oynayacak.

Beşiktaş'ta yarın Başakşehir ile deplasmanda oynanacak kritik randevunun hazırlıkları tam gaz sürerken teknik direktör Sergen Yalçın kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yalçın'ın, Gaziantep'e karşı hücum hattında performanslarını yeterli bulmadığı Adem Ljajic ile Abdoulay Diaby'i bu kez ilk planları arasına almadığı öğrenildi. Sergen Yalçın, Ljajic'in yerine Boateng'i Burak Yılmaz'ın arkasında sahaya sürecek. Diaby'nin yerine ise yine son maçta kısa sürede olumlu işler yapıp gol atan Jeremain Lens forma giyecek.

HÜCUM EDECEK

Başakşehir'e karşı özellikle orta sahada üstünlüğü tamamen ele geçirmeyi hedefleyen Sergen Yalçın, Boateng-Lens ikilisi ile hücumda etkili olmayı amaçlıyor. Bu arada sarı kart cezalısı olan Gökhan Gönül'ün yerine ise Necip Uysal ve Douglas isimleri ön plana çıkıyor.