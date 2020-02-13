Tribün gelirleri depremzedelere

Manisa FK, 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftada 15 Şubat Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu'nda konuk edeceği Yılport Samsunspor maçının bilet gelirinin, Manisa'daki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan, "Taraftarlarımızın desteği bizim için her zaman büyük önem taşıyor. Cumartesi günü konuk edeceğimiz Yılport Samsunspor maçında taraftarlarımızın desteğine bu kez Manisa'da yaşanan depremde mağdur olan vatandaşlarımızın da ihtiyacı olacak. Çünkü bu maçın bilet gelirini Manisa FK olarak depremzedelere bağışlama kararı aldık. Taraftarlarımız Samsunspor maçında tribünleri doldurarak hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar" diye konuştu.

137 KİŞİLİK KONTENJAN

Manisa FK ile Samsun arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları kapalı tribün 10 TL, kale arkası ve misafir tribün bilet ise 5 TL olarak belirlendi. Mümin Özkasap Stadı'nın fiziki şartlarından dolayı rakip takım taraftarlarına 137 kişilik yer ayrılacak.

CÜNEYT HASÇELİK