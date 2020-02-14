Altınordu - Osmanlıspor I Canlı anlatım

TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Altınordu evinde Osmanlıspor'u ağırlıyor. Ligde zor günler geçiren iki ekibin mücadelesinde Altınordu, Osmanlı'yı devirerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Osmanlıspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takımın aralarında oynayacağı 6. mücadele olacak.

Bugüne kadar oynanan tüm maçlar TFF 1. Lig mücadelesi olarak kayıtlara geçerken bu maçlarda Altınordu 1, Osmanlıspor 3 galibiyet alırken 1 maçta beraberlikle sona erdi.

Kırmızı lacivertliler, rakibine karşı tek galibiyetini 2018-2019 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik skorla almıştı. İzmir ekibi rakibine toplamda 3 gol atarken, başkent ekibi ise 7 golle karşılık verdi. İki takım İzmir'de ise 2 kez karşı karşıya geldi. Osmanlıspor deplasmanda oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı 2-1'lik skorla Osmanlıspor kazanmıştı.