  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Altınordu - Osmanlıspor I Canlı anlatım

- I Canlı anlatım

Altınordu - Osmanlıspor I Canlı anlatım

14.02.2020, 18:52

1. 'de 22. haftanın açılış maçında evinde 'u ağırlıyor. Ligde zor günler geçiren iki ekibin mücadelesinde Altınordu, Osmanlı'yı devirerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Osmanlıspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takımın aralarında oynayacağı 6. mücadele olacak.

Bugüne kadar oynanan tüm maçlar TFF 1. Lig mücadelesi olarak kayıtlara geçerken bu maçlarda Altınordu 1, Osmanlıspor 3 galibiyet alırken 1 maçta beraberlikle sona erdi.

Kırmızı lacivertliler, rakibine karşı tek galibiyetini 2018-2019 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik skorla almıştı. İzmir ekibi rakibine toplamda 3 gol atarken, başkent ekibi ise 7 golle karşılık verdi. İki takım İzmir'de ise 2 kez karşı karşıya geldi. Osmanlıspor deplasmanda oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı 2-1'lik skorla Osmanlıspor kazanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu - Osmanlıspor I Canlı anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN