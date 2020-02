‘Futbol yaşla oynanmıyor'

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yaşlı takım diyenlere sert çıktı, “Menemenspor maçında rakipten çok koşmuşuz. Futbol yaşa bakmaz. Sahada iyi olan kazanır” diye konuştu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Kalan 13 maçta kendi oyun tarzımızı rakibe benimseteceğiz" dedi. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen teceübeli teknik adam, yaşlı takım diyenlere sert çıktı. Vural, "Bizim takımımız asla hiçbir maça beraberlik için çıkmaz. Eğer bu ligden çıkmak istiyorsak her maçı kazanmak için oynamalıyız. Seyirci senin kazanmak için her şeyini yaptığını görmek ister. Tarzımızı rakibe benimseteceğiz. Veriler geldi elime bizim takımımızın çok deneyimli ve yaş olarak rakipten farklı bir statüsü var. Menemen maçında 111 km koşmuşuz, rakip 105 km koşmuş. Ve oynayan yaş grubu 30'un üstü. Bu iş yaşla oynanmıyor. Gayet işini seven işini hakkıyla yapan bir grup oyuncuya sahibim" dedi.

'KİM ÇALIŞIYORSA O OYNAR'

Hatayspor maçının ilk 2 yarışında kalmaları adına çok önemli olduğuna vurgu yapan Vural, şöyle devam etti: "Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Takımda pozitif bir hava var ve bunu Hatayspor karşısında sahaya yansıtacağız. İstanbulspor-Giresunspor maçını izleyeceğim. İkisiyle de arda ardına maçımız var. Bu maçları kayıpsız geçebilirsek yukarıdaki iddiamız artacak. 15 gün geçti. Geldiğimiz günden beri oyuncuları tanımak, değerlendirmek kolay değil. Onlardan ben bir süre istedim. Kusura bakmayın çocuklar belki bazılarınıza adaletsizlik yapmış olabiliriz ama burada 'Kim çalışıyorsa o oynar' dedim. Kimse babamın oğlu değil. Forma aslanın midesinde."



'ALTYAPIYLA İLİŞKİ KURMAK İSTİYORUZ'

Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Bizim uygulamak istediğimiz bir tarz var. Oldukça ofansif bir tarz. Rakipte 4-2- 3-1 cevap verdi. 2-0 galipken iki tane oyuncu sokacaktım ama ancak 79. dakikada sokabildim. Öyle bir pozisyonlar gelişti ki, içeriye atamadık. Dolayısıyla atamayana atarlar kuralı yine işledi. Maalesef geçen hafta iki stoperimiz yoktu. Bu hafta da yine Alperen, Burhan ve Muhammet cezalı. Kalanlarla sonuca gitmeye çalışacağız. Geçen hafta gençleri seyrettim, Ali Kaan, Doğukan ve Yavuz'u A takıma aldık. Altyapı ile ilişki kurmak istiyoruz" dedi.

KENAN MOLLA