Horoz zinciri kıracak

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, son sıradaki Kayserispor'la oynanacak maçı kazanacaklarını iddia etti. "Bu hafta kazanırsak önümüzün açık olduğu aşikar" diyen Özdilek, "Alttaki rakiplerle ciddi bir puan farkı olacak. Ligin boyu kısaldı. Kazanarak önümüze daha rahat bakmak istiyoruz" dedi.

'HER PUAN DEĞERLİ'

Ligde alınan her puanın çok değerli olduğunu belirten Özdilek, "Kazanamıyorsanız, kaybetmemek önemli bir olgudur. İki haftadır doğru gittiğimizi düşünüyorum. Bireysel hatalarımızı minimize ettik. Bu hafta kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde Kayserispor ile karşılaşacağız. Onlar da ligdeki konumları itibariyle kazanmak için oynayacaklardır. Bu ligde içerde ve dışarda her maç çok zor. Biz aynı ciddiyet ve kararlılıkla, seyircimizin de desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Özdilek, "Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Deplasmanda bu ligin en başarılı takımlarından birisiyiz. Bu önemli bir başarı grafiği. İçeride de tam tersi, zaman zaman zafiyet yaşadığımız müsabakalar oynadık. Kazanabileceğimiz çok maçı bireysel hatalar nedeniyle kazanamadık. Deplasmanda bu hatalardan imtina ediyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Biz her hafta kendimizi ileri taşıyoruz. Bizim için en kıymetli olan, bu hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçını kazanmak" dedi.

