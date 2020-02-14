Medipol Başakşehir - Beşiktaş | Canlı anlatım

Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetimindeki çıkışını sürdürmek isterken, Medipol Başakşehir zirve yarışından kopmamak için mutlak puan arıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, zorlu maçtan üç puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Sivasspor ile 1-1 beraber kalan Başakşehir ise sahasındaki maçta siyah-beyazlıları mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. İLK 11'LER BELLİ OLDU

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli



BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Nkoudou, Diaby, Boateng, Burak Yılmaz.