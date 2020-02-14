Salihli tek yürek

Salihli 45.5 Taraftarlar Derneği tarafından Salihli Belediyespor’a destek için “Söz konusu Salihli olunca, gerisi teferruattır” sloganıyla toplantı gerçekleşti.

Bal 8. Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor'a destek amacıyla taraftar grupları bir araya geldi. 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan öncülüğünde "Söz konusu Salihli olunca, gerisi teferruattır" sloganı ile yapılan toplantıya Genç Fenerbahçeliler, UltrAslan, BJK Lise ve Salihli Tayfa ile yeşilbeyaz renklere gönül verenler katıldı.

MAÇLARDA OMUZ OMUZA

Amaçlarının Salihli'de taraftar grupları ile bir araya gelip, yeşil-beyaz için el ele gönül gönüle verip, birlikteliğin sağlanması olduğuna vurgu yapan 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan, "Tüm taraftar gruplarındaki arkadaşlarımız, Salihli Tayfa öncülüğünde tüm maçlarda omuz omuza olacaklar" dedi. Tüm taraftarları maça davet eden Karhan, "Toplanıp, maça davullu zurnalı kortej halinde gideceğiz. Yeşil-beyaz renklere gönül veren herkesi maça bekliyoruz. Çünkü sen, ben yok, biz varız. Eğer sen yoksan bir kişi eksiğiz. Zaman kenetlenip, destek olma zamanıdır" dedi.

EMRE SAÇLI