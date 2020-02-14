TFF: Kural hatası yok

Göztepe’nin 2-1 kazandığı Beşiktaş maçın ardından hakem Hüseyin Göçek’in kural hatası yaptığı yönünde Beşiktaş yönetiminin yaptığı başvuru reddedildi.

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde İzmir'de Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından, İstanbul ekibinin kural hatası gerekçesiyle federasyona yaptığı 'Maç tekrar edilsin' başvurusu ile ilgili sonuç dün çıktı. Dün konuyla ilgili olağanüstü toplanan federasyon, 26 Ocak 2020'de oynanan ve 17 gündür büyük tartışmalara neden olan konuyla ilgili "Kural hatası yok" kararı verdi.

GÖZ-GÖZ'ÜN 3 PUANI ONAYLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararı sonrası Göztepe'nin, Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet de resmen onaylanmış oldu. Karanın ardından İzmir ekibi 'derin' bir nefes alırken, Beşiktaş temsilcisi ise yine federasyona tepki gösterdi. Beşiktaş'ın talebini reddeden federasyon ayrıca Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili G.Antep ekibinin, Konyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili de Konya kulübünün yaptığı başvuruları da değerlendirerek, bu maçlarda kural hatası olmadığı yönünde karar verdi. Beşiktaş'ın Göztepe maçı ile ilgili federasyona yaptığı 'Maç tekrar edilsin' başvurusu sonrası Göztepeli taraftarlar ile Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyadaki atışmaları farklı bir boyut kazandı, ortam gerildi.

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