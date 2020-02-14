Turgutlulu Reyhan Türkiye Şampiyonu

Türkiye Muay-Thai Federasyonu tarafından Nevşehir'de gerçekleştirilen Büyükler ve U-23 Türkiye Muay-Thai Şampiyonası'nda Turgutlulu sporcu Reyhan Başçı 60 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken 81 kiloda mücadele eden Halil Boral da Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Türkiye Muay- Thai Federasyonu tarafından Hasan Karlı anısına Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde düzenlenen şampiyonaya katılan Turgutlulu sporcu Reyhan Başçı, büyük bayanlar kategorisinde tüm zorlu rakiplerini eleyerek 60 kiloda Türkiye'nin en iyisi olduğunu kanıtlayarak şampiyon olurken, 81 kiloda mücadele eden Halil Boral bronz madalyada kaldı. Sporcuların antrenörü Çağlar Seçilmiş, aylar süren disiplinli bir çalışmayla bu başarıyı elde ettiklerini, söyledi. İki sporcu, 22-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kazakistan'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak.