Denizlispor - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. 24 puanla 11. sırada bulunan Denizlispor, 12 puanla son sırada bulunan Kayserispor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, Denizli deplasmanından puan veya puanlarla dönmek isterken, Denizlispor evinde alacağı 3 puanla uzun süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Denizlispor ve Kayserispor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda ligin son sırasındaki Kayserispor'u ağırlıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmada her iki takım da puan ve puanlarla ayrılarak elini güçlendirmek istiyor.

MAÇIN 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Özgür, Mbamba, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Campanharo, Kravets, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic

Denizlispor, Süper Lig tarihinde Kayserispor'u konuk ettiği altı maçın beşini (1M) ve son dört karşılaşmayı kazandı.Kayserispor ile deplasmanda oynadığı tüm Süper Lig maçlarında gol yiyen Denizlispor (toplam 9 gol), son üç karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı.Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Denizlispor (3B 3M), daha önceki dört karşılaşmada 10 puan toplamıştı (3G 1B).Deplasmanda çıktığı son dokuz maçı kaybeden Kayserispor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında gol atamayan iki ekipten biri Denizlispor (Alanyaspor ile birlikte). Kayserispor ise bu dakikalarda en fazla gol yiyen takım konumunda (9).Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en az isabetli şut çeken (Denizlispor; 66) ve kalesinde en fazla şut gören (Kayserispor; 140) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a karşı forma giydiği ilk dört maçta dört gol atan Hugo Rodallega (toplam 14 şut), daha sonraki dört karşılaşmada çektiği 18 şutta rakip fileleri havalandıramadı.Bu sezon Süper Lig'de takımının iç sahada attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden oyuncu Oscar Estupinan (%50; 4/8).Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla isabetli şut çeken oyuncu olan Muris Mesanovic (8), aynı zamanda gole çevirme yüzdesi en düşük isim konumunda (%9.1).Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in Süper Lig kariyerinde mağlup olmadan en fazla konuk ettiği rakibi Kayserispor (6G 1B)..