Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da üst üste alınan kötü sonuçların faturası kesildi. Yeşil-siyahlılar, teknik direktör Mehmet Özdilek'le olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdi.
Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeşil siyahlı ekip ayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
Denizlispor'da Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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