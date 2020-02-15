Finalin adı belli oldu

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray Doğa Sigorta’yı yenen Darüşşafaka Tefken ile Türk Telkom’u mağlup eden Fenerbahçe Beko finale yükseldi. Final maçı yarın 17.0’de oynanacak.

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelelerinde günün ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigortayı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadeleye sarı-kırmızılı takım etkili başladı ve boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 20-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan Daçka, farkı azaltmasına karşın, Cim-Bom devreyi 38-37 önde kapattı. Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka maçta ilk kez öne geçti ve son bölüme 56-50 önde girdi. Son periyotta hata yapmayan ve farkı artıran Daçka parkeden 85-71 galip ayrılarak finale yükseldi.

FENERBAHÇE BEKO ZORLANDI

Günün diğer maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u zor da olsa 83-81 mağlup ederek diğer finalist oldu. Maça Türk Telekom iyi başladı ve ilk çeyreği 23-21 önde kapattı. İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren Telekom devreyi 48-45 üstün bitirdi. Üçüncü çeyrekte toparlanan sarılacivertliler, farkı kapattı ve son bölüme 69-69 eşitlikle gidildi. Son bölümde üstünlüğünü kabul ettiren Fenerbahçe salondan 83-81 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tefken yarın saat 17.00'de final müsabakasına çıkacak.