Fırtına coştu Tarzan çöktü

TFF 3. Lig 2. Grup’taki Ege derbisinde Play-Off mücadelesi verenBucaspor, son sıradaki Manisa’yı Gökhan, Ferhat, Mustafa Şenve Barış’ın golleriyle yenerken yenilmezliğini de 7 maça çıkarttı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta dün İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan Ege derbisinde Ci Group Buca son sıradaki Manisaspor'u yenerek Play-Off iddiasını iyice güçlendirdi. Maça ev sahibi Buccaspor etkili başladı. Maçın 12. dakikasında sağdan gelen ortada Burak topun üzerinden atladı. Gökhan Erdöl şutunda fileleri havalandırdı: 1-0. 17'de Gökhan Erdöl'ün ara pasında Burak'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı. 32'de Berk'in uzaktan şutunda kalece Kıvanç topu zorlukla kornere çeldi. 35'te sağdan Enis'in kullandığı köşe atışında kafalardan seken topu Ferhat arka direkte ağlara yolladı: 2-0. 40'ta sağdan ceza sahasına giren Oğuz'un şutunda top uzak direğe çarptı. 73'te Mustafa sağdan ceza sahasına girdi. Çaprazdan şutunda kalecinin ayaklarına çarpan top dışarı çıktı.
SON 7 DAKİKADA 2 GOL
83'TE ceza alanı içinde Barış plase bir şutla topu ağlara gönderdi: 3-0. 88'de Burak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Kubilay gole izin vermedi. 90+3'te Barış'ın ortasında Mustafa Şen arka direkte topu ağlara yolladı: 4-0. Maçı Buca 4-0 kazandı. Maçın 88. dakikasında Ci Group Buca'da sakatlanan Osman oyuna devam edemedi. Son bölümleri Fırtına 10 kişi oynadı.
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