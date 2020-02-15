Göz-Göz 1 numara

Federasyon, Beşiktaş’ın Göztepe’ye kaybettiği maçın ardından yaptığı ‘Tekrar’ başvurusunu reddetti, taraftarlar, ‘#AğlayanDeğilHakeden Kazandı’ etiketiyle Twitter’da zirveye adını yazdırdı.

Süper Lig'de 19. haftada oynanan ve Göztepe'nin 2-1 kazandığı maç sonrası Beşiktaş'ın kural hatası gerekçesiyle federasyona yaptığı 'Maç tekrar edilsin' başvurusu reddedilince, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada tartışmaları farklı bir noktaya taşıdı. Yaklaşık 17 gündür Beşiktaş yöneticileri ve ulusal medyada yapılan algı operasyonuna rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe'nin lehine verdiği karar sonrası Göztepeli taraftarlar sosyal medyayı salladı. Sarı-kırmızılılar, twitter üzerinden açtıkları '#AğlayanDeğil- HakedenKazandı' hashtag'i ile Türkiye'de yine zirveye oturmayı başardı. Göztepeli taraftarların yanı sıra İzmirli sporseverler ile G.Saray, Fenerbahçe ve Trabzonsporluların da dahil olduğu yorumlar Türkiye gündeminde uzun süre ilk sırada yer aldı.

'NASA'YA DA GİDİN'

Göztepeli taraftarlar, verilen kararı "Göztepe kulübü hak ederek kazandı", "Nasa'ya da başvurun belki tekrar ederler", "Algıcılar değil, sahada oynayanlar kazandı", "Göztepe camiasının hakkını yemediler, helal olsun", "Anladın mı Kara Kartal, seninkiler safi rüzgar" paylaşımlarıyla yorumladı.