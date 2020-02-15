Yaşam taraftarları

Yeşil sahada birbirine rakip olan takımların taraftarları ‘Yaşam’da birleşti. Karşıyaka Taraftarlar Derneği, Soma Siyah İnciler Grubu ve UtrasArma grubu, İlayda için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Karşıyaka ve Soma'daki futbol kulüplerinin dernek üyeleri, Karşıyakalı İlayda Gürleyen için güçbirliği yaptı. Çünkü İlayda'nın hayatı, evlendikten sadece 5 ay sonra lenfoma teşhisi konulmasıyla değişti. İyileşebilmesi için kök hücre nakli olması gereken İlayda için birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra Karşıyaka Taraftarlar Derneği, Karşıyaka Çarşı Grubu, Soma Siyah İnciler Grubu ve UtrasArma grubu başlatılan bağış seferberliğine destek verdi. Yeşil sahada birbirine rakip olan takımların taraftarları 'İlayda'nın hayatı'nda birleşti.

4'ÜNCÜ EVREDE FARK EDİLDİ

İlayda Gürleyen 28 yaşında. 4 Ağustos 2019'da Kaan Gürleyen'le dünyaevine giren İlayda, Aralık ayında kendisine lenfoma teşhisi konmasıyla yepyeni bir hayata adım attı. Kanseri 4. evrede fark edilmişti. Hemen tedavisine başlanan genç kadın şu anda 3. kür kemoterapiyi alıyor. Ancak İlayda'nın sağlığına kavuşabilmesi için kök hücre nakli olması gerekiyor. Başlatılan kök hücre bağışı kampanyasının sosyal medyada duyurulmasının ardından birçok kurum destek yağdırdı.

İlayda Gürleyen- Kaan Gürleyen

'YETER Kİ SAĞLIĞINA KAVUŞSUN'

AOSB Asbaskı Tekstil, Yeni Girne Alfa Klima, Ekiz Yumurta, Soma Kafem Sokağı çalışanları bu seferberliğe destek verirken Karşıyaka Taraftarlar Derneği, Soma Siyah İnciler Grubu ve UtrasArma grubu üyeleri de Kızılay'a gidip kök hücre bağışında bulundu. Hepsinin isteği ortak: İlayda'nın sağlığına kavuşması...



Siyah İnciler Taraftar Grubu

UtrasArma Taraftar Grubu

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