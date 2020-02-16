Çebi’den sert çıkış

Beşiktaş Başkanı eski başkan Fikret Orman ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunarak “Bir daha onun adını anmayacağım” dedi

Beşiktaş'ın dünkü Divan Kurulu Toplantısı gerilim dolu anlara sahne oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman'a ateş püskürürken Çebi'nin konuşması öncesi Divan Üyesi Atıf Keçeci'nin başkana küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi.

"ONUN GİBİ KAÇMADIM"

Yaşanan arbede sırasında diğer üyeler araya girerken, Atıf Keçeci oradan uzaklaştırıldı. Konuşmasına başlayan Çebi ise Orman'ın TV'de bir programa katılarak yaptığı açıklamalar ile ilgili sert sözler söyledi. Çebi "Ben hiçbir yerden onun kaçtığı gibi kaçmadım. Maalesef kendisi yüzüstü bırakarak gitmiştir. Sebep olarak taraftarı gösteriyorsunuz. Genel kurullarda genç çocukları arka taraflarda dövdürdünüz. Orada konuşan tertemiz çocuğu alıp dövüyorsunuz, gereğini yapıyorsunuz da, burada size hakaret edene karşı niye gereğini yapmıyorsunuz. Çünkü bunu gidiş amacı olarak kullanacaksınız, yemezler" dedi

"PARASINI ALARAK GİTTİ"

Çebi'nin "Bu kurumun özel jetine bindiniz, ekmeğini yediniz, çayını içtiniz, hiç mi bırakacak 100 bin liranız yoktu. Giderayak arkadaşına loca satacaksın, 10 gün önce verdiğin 1 milyon TL'yi alıp gideceksin, sonra da Ahmet Nur Çebi hırsızmış gibi konuşacaksın. Yeter artık işine bak. Çok üzgünüm arkadaşlar, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum"derken "Bir daha bu konuyu mali genel kurul gelene kadar açmayacağım ve onun da adını anmayacağım" şeklindeki yorumu da dikkat çekti.