Denizli ateşle oynuyor

Son haftalarda galibiyeti unutan Horoz, dün de evinde lig sonuncusu Kayserispor’a çarpıldı. Yeşil-siyahlıları yıkan tek gol eski futbolcusu Sapunaru’dan gelirken, Ege ekibi kazanamama serisine 7. karşılaşmayı ekledi.

Süper Lig'de son haftalardaki kötü grafiği ile dikkat çeken Yukatel Denizlispor, lig sonuncusu Kayserispor'a da 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Henüz 3. dakikada Zeki sağdan ceza alanına ortaladı, uzak direkte Oscar Estupinan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

DENGELİ BİR OYUN

25'de Mesanovic'ın ceza alanı sağ çaprazdan yerden şutu az farkla yandan auta çıktı. 28'de Henrique'nin ceza alanına doldurduğu topta son dokunan Lopes'in vuruşu yan direkten döndü. 33'te Mensah sağdan 2 futbolcuyu çalımlayıp, ceza alanına yaklaştı. Sert şutunda top açıyı kapatan kaleci Stackhowiak'tan sekip kornere çıktı. 61'de Denizlispor'un rakip kalede bulduğu ilk pozisyonda Olcay'ın ceza alanı dışından etkisiz şutu, kalecide kaldı.

SAPUNARU AVLADI

67. dakikada Olcay'ın sol çaprazdan şutu az farkla yandan auta çıktı. 69. dakikada konuk ekip, Sapunaru ile öne geçti. Mensah soldan ceza alanı içine ortaladı. Penaltı noktası yakınlarında Sapunaru kafa vuruşu ile topu Stackhowiak'ın sağından filelere gönderdi. 76'da Özgür'ün soldan ceza alanına ortasına Rodallega'nın kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı. 90. dakikada Zeki'nin sağdan ortasında Mustafa topa dokundu, kaleci Lung direk dibinden kornere çeldi. Maç Kayseri'nin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

SEBAHATTİN ALP