Fenerbahçe fena dağıldı

Şampiyonluk yarışında üstüste yaşadığı kayıplarla yara alan sarı lacivertliler Ankara deplasmanında da aradığını bulamadı. Ev sahibi ekip 13. dakikada Lobzhanidze ile ön geçerken, 75’te Rodrigues üç puanı sigortalayan golü attı.

Süper Lig'de 2 haftadır kazanamayan Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne de mağlup oldu: 2-1. 4. dakikada Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda topu, MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich yumruklarıyla uzaklaştırdı. 11'de Lobzhanidze'nin ceza alanının sağından yaptığı ortada Rodrigues'in kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı. 13'te Sedat Ağçay'ın pasında topla buluşan Michalak, kalesini terkeden Altay Bayındır'ın üzerinden topu kafayla aşırdı. Meşin yuvarlakla buluşan Lobzhanidze, ağları gördü: 1-0. 18'de Ozan Tufan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yerden sert şutunda kaleci Friedrich'in çeldiği topu Alihan Kubalas uzaklaştırdı. 24'te Lobzhanidze'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda topu Altay, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

SERDAR'IN GOLÜ YETMEDİ

75'te Ankaragücü farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Faty'nin uzun pasında topla buluşan Michalak, Fenerbahçe ceza alanına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı Rodrigues'e çıkardı. Rodrigues, kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda topu ağlara gönderdi: 2-0. 90+6'da Kruse'nin soldan ortasında Serdar aradaki farkı azalttı: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ankaragücü 2-1 kazandı.

ERSUN YANAL'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Süğer Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, 3 hafta sonra ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında aynı 11'le sahada yer alan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Yanal, başkent deplasmanında başlangıç kadrosunda 1 değişikliğe gitti. Yanal, antrenmada sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine Deniz Türüç'ü ilk 11'de görevlendirdi.

HASAN ALİ GERİ DÖNDÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında sonradan oyuna girerek 2 ay sonra sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım, 21 kişilik kadroda yer aldı. Uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, ligde son olarak 14. hafta mücadelesinde G.Birliği ile 6 Aralık 2019'da yapılan maçta forma giymişti.

TRİBÜNLER DOLDU

Ev sahibi takım taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Kümede kalma mücadelesi veren takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan MKE Ankaragücü taraftarı, stadı dolurdu. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Fenerbahçeli futbolsever de takımlarını destekledi. Öte yandan, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.