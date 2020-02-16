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potada yaralı

Manisa potada yaralı
Giriş Tarihi: 16.2.2020

Gemlik karşısında vasat bir mücadele sergileyen yeşil-beyazlı ekip 19. maçında 10. mağlubiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Budo Gemlik Basketbol'a 79-74 mağlup oldu, 19. maçında 10. yenilgisini aldı. Maça kötü başlayan ve ilk periyotu 19-11 geride kapatan yeşil-beyazlılar, ikinci periyotta ABD'li Umipig ile etkili oldu. Watkins'in sayılarına Umipig'le cevap veren Manisa, devreyi 40-35 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta Watkins'i durduramayan Manisa, son bölüme 65-57 geride girdi. Son periyotta farkı azaltan ev sahibi ekip, basit hatalarla hücumlardan boş döndü, mücadeleyi 79-74 kaybetti, iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi bitti.

CÜNEYT HASÇELİK

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