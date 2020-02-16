Menemen kendine geldi

Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali, Taşkın (Pen) ve Sikiru’nun golleriyle 3 puanı aldı. Es-Esin sayısı Cemali’den geldi. İzmir ekibi 5 maç sonra kazandı.
TFF 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemnespor sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Sarılacivertliler rakibini 3-1 yendi. Beş maçlık galibiyet hasretine son verdi. Maçın 2. dakikasında Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci çizgi üzerinde topu ayaklarıyla çıkardı. 7'de Tayfun'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ali Özgün'ün şutunda savunma topu çizgiden çıkardı. Boşta kalan topu Samed Ali kafayla ağlara yolladı: 1-0. 13'te Ali Özgün'ün sağ çaprazdan şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı. 44'te sol çaprazdan ceza sahasına giren Alperen'in şutunda Selmani gole izin vermedi.
İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU
50'de sağ çaprazdan Ali Özgün'ün şutunda top az farkla auta çıktı. 63'te Ali Özgün ceza alanı içinde Furkan düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'te Taşkın atışı gole çevirdi: 2-0. 84'te ceza yayı üzerinden Cemail frikikten topu ağlara yolladı. 2-1. 90+2'de Hüseyin'in soldan ortasına altı pas üzerinde Sikiru fileleri havalandırdı: 3-1. Ekol Göz Menemenspor maçı 3-1 kazandı. Puanı 32'ye çıkardı.
GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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