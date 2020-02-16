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, Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu

16.02.2020, 22:50

Milli sporcunun serbest stil 92 kilodaki başarısı, 2020 'nda 'ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı. Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

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