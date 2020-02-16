Şampiyonluk gecesi

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, bugün Ankara’da 36. kupayı kazanmak için mücadele edecek. A Spor’dan yayınlanacak mücadele 17.00’de başlayacak

Basketbolda Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36.'sı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, bugün Ankara'da finalde karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 6 kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip 1967, 2010, 2011, 2013, 2016 ve 2019 yıllarında mutlu sona ulaştı. Kupada şampiyonluğu bulunmayan Darüşşafaka ise üçüncü kez finalde sahaya çıkacak. İKİ



FİNALİ DE KAYBETTİ

Yeşil-siyahlı ekip, 2001-2002 sezonunda finalde Anadolu Efes'e, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye mağlup oldu. 2015-2016 sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 yenerek 5. kupasını kaldıran Fenerbahçe, geçen sezon ise Ankara'da yapılan finalde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. F.Bahçe, çeyrek finalde Bandırma'yı 100-70, yarı finalde ise Telekom'u 83-81 yenip finale yükseldi. İZMİR'DE İKİ

KUPA VAR

Darüşşafaka Tekfen ise güçlü rakibi Anadolu Efes'i 81-71, Galatasaray Doğa Sigorta'yı ise 85-71 yenerek kupanın dışına itti. Anadolu Efes, 11 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor. İzmir'den Altınordu (1967-68) ile Pınar Karşıyaka'nın (2013-14) birer şampiyonlukları bulunuyor.



OBRADOVİC&NBSP;500. MAÇINDA

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımın başında 500. maçına bugün Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka'ya karşı çıkacak. Tecrübeli başantrenör, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle 499 maçta 377 galibiyet aldı ve yüzde 75,5 kazanma oranı yakaladı. Zeljko Obradovic, 500. maçında kulübe 11. kez kupa sevinci yaşatmak için bugün parkede olacak.