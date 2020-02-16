Trabzonspor - DG Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Ligin şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, yakın takipçilerinden Sivasspor'u evinde konuk ediyor. Bordo mavililerin en büyük gol kozu Sörloth olurken, Sivasspor Yatabare ile skor bulmaya çalışıyor. Keyif dolu Trabzonspor - Sivasspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluğun en ciddi adaylarından Trabzonspor, evinde ligin zirve takipçilerinden Sivasspor'u konuk ediyor.

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

7 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi 7 isim sarı kart sınırında. Fırtına'da Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme, Anthony Nwakaeme ve teknik direktör Hüseyin Çimşir bugünkü Sivasspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Haftaya Kartal ile oynanacak maçta sahada olamayacaklar.

NWAKAEME REKOR PEŞİNDE

Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme son 3 maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydetti. Daha önce Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında 4 maçlık seri yakalamıştı. Bu bölümde 5 golü var.

TRABZON 13-8 ÜSTÜN

Karadeniz Fırtınası ile Yiğidolar bugüne kadar ligde 27 kez karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 13 defa kazanırken, kırmızı-beyazlı ekibin 8 galibiyeti bulunuyor. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 40 gol kaydetti. Kalesinde ise 30 gol gördü.

TRABZON İÇERİDE SİVAS DIŞARIDA

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor ve Sivasspor ilginç özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fırtına, ligdeki attığı 45 golünün 29'unu iç sahada kaydetti. Sivasspor ise 40 golün 19'unu deplasman maçlarında attı.