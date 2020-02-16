Turgutlu üçlük attı

3. Lig 2. Grup’ta Kocaeli ve Ağrı 1970 galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Kasaba, Elazığ Belediye’yi Ergun’un attığı golle mağlup etti ve seriye bağladı

3. Lig 2. Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor, Kocaeli ve Ağrı 1970 zaferlerinin ardından üst üste üçüncü galibiyetini evinde Elazığ Belediyespor'dan 10 kişiyle aldı, lider Kocaelispor'u takibini sürdürdü: 1-0. 11. dakikada Hayrullah'ın sağdan ortasında Ergun kafayı vurdu, kaleci Ogün topa iki hamlede sahip oldu. 14. dakikada Samet'in köşe vuruşundan ceza alanına ortasında Hayrullah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direği sıyırdı. 45+1. dakikada ev sahibi öne geçti. Bu dakikada Samet'in sol kanattan ceza alanına ortasında top kaleci Ogün'den sekti, dönen topu Ergun ağlara gönderdi: 1-0. İlk devre bu skorla sona erdi. 53. dakikada Kadir Yazıcı'nın sol kanattan ortasında Abdülkadir topu kontrol ederek vurdu, topu kaleci Ogün önledi.

NECMİ'YE KIRMIZI KART

68. dakikada Turgutluspor 10 kişi kaldı. Hakem Murat Türkoğlu, Necmi'yi rakibine küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti, Kasaba 10 kişi kaldı. 75. dakikada Turgutluspor mutlak bir golden oldu. Özcan'ın gerilerden derinleme ara pasıyla kaleci Ogün'le karşı karşıya kalan Abdülkadir, yerden vurdu, Ogün topu ayaklarıyla önledi. Karşılaşma Turgutluspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

İLKER UYAR