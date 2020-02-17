Akhisar hayata döndü

7 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran ve teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk 3 puanını alan yeşil-siyahlı takım, bu zaferle Süper Lig yarışında umutlarını tazeledi.

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Akhisarspor, Süper Lig yolunda umut tazeledi. 7 Aralık 2019'da sahasında İstanbulspor'u 4-3'lük skorla yendikten sonra oynadığı 7 maçta 3 puanla tanışamayan Akigolar, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı, 17 puan kaybetti.

'GALİBİYETİ HAK ETTİK'

Zorlu Hatayspor karşısında aldığı zaferle gelecek haftalara umutla bakan yeşil-siyahlılar, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde de siftah yaptı. Akhisarspor teknik patronu Yılmaz Vural, hak ederek iyi oynadıkları maçtan galibiyetle ayrıldıklarını için mutlu olduklarını belirtti. Vural, "Bizim için üç puandan öte çok şey kazandıran bir maç oldu. Ligin en iyi ekibine, evinde hiç kaybetmemiş, iki beraberliği olan ekibe karşı alınmış bir galibiyet. Tabi diğer rakiplerimizin de artık Akhisarspor'un ciddi bir takım olduğu kanaati de oluşacaktır. Bu da bize bir avantajdır. İkincisi bizim oyuncularımıza öğretmeye çalıştığımız taktik yoruma olan bakışları değişecektir. Özgüven kazandık, ama sonuçta bir galibiyet aldık. Devamını getirmek zorundayız" diye konuştu.



İLK VE İKİNCİ YARININ SON 15'LERİNDE COŞTU

Akhisarspor, 22 maçta attığı 26 golden yarısını ilk ve ikinci devrelerin son 15'lerinde buldu. İlk yarının 31 ile 45. dakikaları arasında 6 gol bulan Akigolar, yine ikinci devrenin son 15 dakikasında (76 ile 90 arası) 7 gol kaydetti. Yeşil-siyahlılar, 1 ile 15. dakikalar arasında 3, 16 ile 30. dakikalar arasında 5, 46 ile 60. dakikalar arasında 2, 61 ile 75. dakikalar arasında da 3 gol buldu. Akhisarspor, iç sahada 15, dış sahada 11 gol kaydetti.



DEPLASMANDA ZİNCİRİ KIRDI

Akhisarspor, Hatayspor'u deplasmanda yenerek bu sezon dış sahadaki 3. galibiyetini aldı. Gurbette 12. maçına çıkan Akigolar, 4 beraberlik, 5 de mağlubiyet elde etti. Yeşil-siyahlılar, en son dış saha galibiyetini 29 Eylül 2019'da Karagümrük'e karşı yine 3-2'lik skorla elde etmişti. Akhisar, o maçtan sonra oynadığı 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı

ÜMİT YÖNEY