Aslan seriye taktı

Son 5 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya’yı da yenerek galibiyet serisini altı maça çıkardı. G.Saray,rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı: 1-0. 1. dakikada Walter'ın araya girdiği top Gökhan Töre'de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz ceza sahası dışından sert vurdu ancak Muslera topu kornere gönderdi. 9'da Malatya savunmasının hatasında topu kapan Onyekuru ceza sahası içine girip pasını verdi. Defanstan seken top yine Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

ADEM PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

43'te Adem'in pasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girer girmez yerde kaldı. Bu futbolcu, Robin Yalçın'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. 45'te Adem penaltı atışında topu ağlara yolladı: 1-0. 56'da Onyekuru'nun pasında Feghouli bekletmeden pasını Adem'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı. 64'te Ömer'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Donk'un kafa vuruşu direkten döndü. 84'te Muslera'nın uzun pasında topla buluşan Emre Akbaba, savunmanın arkasına gönderdi. Bu noktada topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top az farkla dışarı gitti. Maç 1-0 sona erdi.



ONYEKURU İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giydi. Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra ülkesi Nijerya'ya yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, tedavisi nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Onyekuru, tedavisinin ardından ligdeki Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Henry Onyekuru, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sol açıkta görev yaparken, son dönemde bu mevkide forma giyen Ömer Bayram ise sol beke çekildi.



TARAFTARDAN TAM DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'i tribüne çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.