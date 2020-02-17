Aydın Aslan’a teslim

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Play-Off mücadelesi veren mavi-beyazlılar, güçlü rakibi G.Saray HDI Sigorta’ya direnemedi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde hafta içinde evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu kez deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya direnemedi, 3-0 mağlup olarak bir basamak geriledi. yara aldı. Maça kötü başlayan mavi-beyazlılar, ilk sette teknik molayı 12-6 geride kapattı. Bir türlü ritmini bulamayan Aydın'ın Sultanları, seti 25-16 kaybetti, 1-0 geriye düştü. İkinci sette Meryem Boz'la etkili olmasına rağmen teknik molayı 12-11 mağlup kapatan Aydın BŞB, iyi mücadele ettiği seti 25-23 verdi, skor 2-0'a geldi. Üçüncü sete iyi başlamasına rağmen teknik molayı 12-9 mağlup tamamlayan mavi-beyazlılar, 15-13 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı, seti 25-18., maçı da 3-0 kaybetti. 17. maçında 9. mağlubiyetini alan ve 6. sıraya gerileyen Aydın BŞB, 22 Şubat'ta Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlıyor.

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