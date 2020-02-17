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Balıkesirspor dağıldı

Balıkesirspor dağıldı 0-5
Giriş Tarihi: 17.2.2020

’de zor günler geçiren , ’dan fark yedi, alt sıralarla bağını kesme şansını tepti.

TFF Birinci Lig'de zor zamanlar geçiren Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında İstanbulspor'a farklı mağlup oldu: 0-5. 15. dakikada Issah'ın pasıyla buluşan Onur topu ağlara yolladı: 0-1. 45'te Ali savunma arkasına gönderdi, Diouf topu filelere yolladı: 0-2. İlk yarı bu skorla sona erdi. 54'te Issah attığı golle farkı üçe çıkardı: 0-3. 56'da Cenk rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 63'te Cajic, Diouf'un pasında fileleri havalandırdı: 0-4. 90+2'de İstanbulspor penaltı kazandı, İbrahim topu ağlara yolladı: 0-5 atışı kullanan Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbul 5-0 kazandı.

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