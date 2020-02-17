Balıkesirspor dağıldı 0-5

TFF Birinci Lig’de zor günler geçiren Ekol Hastanesi Balıkesirspor, İstanbulspor’dan fark yedi, alt sıralarla bağını kesme şansını tepti.

TFF Birinci Lig'de zor zamanlar geçiren Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında İstanbulspor'a farklı mağlup oldu: 0-5. 15. dakikada Issah'ın pasıyla buluşan Onur topu ağlara yolladı: 0-1. 45'te Ali savunma arkasına gönderdi, Diouf topu filelere yolladı: 0-2. İlk yarı bu skorla sona erdi. 54'te Issah attığı golle farkı üçe çıkardı: 0-3. 56'da Cenk rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 63'te Cajic, Diouf'un pasında fileleri havalandırdı: 0-4. 90+2'de İstanbulspor penaltı kazandı, İbrahim topu ağlara yolladı: 0-5 atışı kullanan Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbul 5-0 kazandı.