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'nin bitirim ikilisi

Göztepe'nin bitirim ikilisi

17.02.2020, 11:58

'de geçen hafta deplasmanda İttifak Holding 'u 3-1 yenerek çıkışını sürdüren 'de kanat oyuncuları Serdar Gürler ve Halil Akbunar gösterdikleri performansla son aylarda takımı sırtladı.

Göztepe'nin bitirim ikilisi son haftalarda attıkları goller ve yaptıkları asistlerle göz doldururken, taraftarın da sevgilisi oldu. Son Konyaspor maçında da ağları havalandıran Serdar, toplamda 6 gole ulaşıp takımın en skoreri unvanını sürdürdü. Deneyimli oyuncu 5 asist yaparak hücumda klasını gösterdi. Konyaspor maçını boş geçmeyen Halil de gol sayısını 5'e çıkarıp 1 asistle oynadı.



Serdar ve Halil, 3-1 kazanılan Ankaragücü, 3-0 galip gelinen Antalyaspor ve son Konyaspor müsabakalarında birlikte ağları sarsıp galibiyetleri getirdi. Özellikle teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen ikiliden Serdar, ilk golünü 11'inci haftada 1-1 sona eren Btc Turk Yeni Malatyaspor maçında kaydetti. Serdar, ardından Ankaragücü (2), Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor maçlarını boş geçmedi. Halil ise ilk golünü 14. haftada Ankaragücü'ne karşı attı. Galatasaray, Antalyaspor, Beşiktaş ve Konyaspor önünde gol bulan 26 yaşındaki futbolcu İlhan Palut'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

DHA

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