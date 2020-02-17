Kartal’da hüsran

Siyah-beyazlılar 22. haftalar dikkate alındığında ligin 34 hafta olarak oynanmaya başladığı 94-95 sezonundan bu yana en kötü dereceyi yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son sezonların en büyük hüsranını yaşıyor. Ligde bu sezon 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen ve 7. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, 22. haftalar dikkate alındığında, ligin 34 hafta olarak oynanmaya başladığı 1994-1995'ten beri en kötü dereceyi bu sezon yaptı. 2010-2011 ve 1997-1998 sezonlarında 22. haftalarda 6. sırada yer alan ekip diğer sezonlarda daha üst sıralarda bulunmuştu.

MAĞLUBİYET REKORU

Siyah-beyazlı ekip ayrıca yine 22. haftalar dikkate alındığında son 9 sezonun en çok yenilgisini yaşamaktan kurtulamadı. Bu sezon ligde 8 kez rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon 22. hafta sonunda 5 yenilgi yaşamıştı. 2017-2018 ve 2011- 2012'de üçer kez mağlup olan siyah-beyazlılar; 2014-2015, 2013-2014 ve 2012-2013 sezonlarının 22. haftalarında dörder kez yenildi. 2016-2017 ile 2015- 2016 sezonlarında ikişer kez sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş, 2010-2011'in 22. haftasında sekiz defa rakiplerinin üstünlüğüne tanık oldu. Kartal ayrıca 13 puanla ligdeki deplasman maçlarında da son dokuz sezonun en düşük puanına ulaştı.