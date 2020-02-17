F.Bahçe’ye derbi öncesi üst üste kötü haberler geliyor. Rodrigues’in sakatlığının ardından Gustavo cezalı duruma düşerken Kaptan Emre’de de yırtık tespit edildi.

Süper Lig'de sancılı bir süreç yaşayan F.Bahçe'ye gelecek haftaki G.Saray derbisi öncesi şok üstüne şok haberler geldi. Geçtiğimiz hafta Garry Rodrigues'in sakatlığı ile sarsılan sarı-lacivertliler, A.Gücü maçında da orta sahadaki iki yıldızını kaybetti. Kanarya'da kart sınırında bulunan Gustavo gördüğü sarı kartla derbide cezalı duruma düşerken oyuna sonradan giren ve sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Emre Belözoğlu'ndan gelen haber ise soğuk duş etkisi yarattı.

BELÖZOĞLU'NDA YIRTIK!

Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan oyuncunun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan futbolcunun da G.Saray ile oynanacak kritik randevuda görev almayacağı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönüşünün 2-3 haftayı bulacağı gelen haberler arasında.