Son şansı derbi

A.Gücü yenilgisiyle birlikte hedef adam haline gelentecrübeli çalıştırıcı maç sonrası istifa sinyali verse deyönetim derbiyi düşünerek ayrılığı rafa kaldırdı. Derbi kaybedilirse Yanal’ın kalması zor gözüküyor.

Ankaragücü karşısında alınan 2-1'lik şok yenilgiyle zirve yolunda çok ağır bir darbe alan F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın durumu tartışılırken, tecrübeli çalıştırıcının kaderi gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye bağlı olduğu öğrenildi. Üst üste 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartan Kanarya'da moraller bozulurken yönetimin derbi nedeniyle ayrılık kararını ertelediği ancak derbiden çıkacak kötü bir sonuçla tecrübeli teknik adamla yolların ayrılacağı konuşuluyor.

MAÇ SONUNDA SİNYALİ VERMİŞTİ

F.Bahçe'de taraftarların da desteğini çektiği Yanal, A.Gücü maçı sonrası yaptığı açıklamada istifa sinyali verse de yönetimin kritik mücadele öncesi daha fazla karışıklığa yol açmamak adına şimdilik böyle bir karar aldığı konuşuluyor. Yanal, Fenerbahçe ile Süper Lig'de 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.



ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Ersun Yanal taraftarın çok istemesinden sonra geçen sezon Philip Cocu'nun yerine ilk devrenin ortalarında göreve getirmişti. Yanal, Fenerbahçe ile şampiyon olduğu sezonun 22. haftasında 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak en yakın rakibi Galatasaray'a 4 puan fark atmıştı. Sarı-lacivertli takım bu sezon o başarılı sezonun 10 puan gerisinde yer alıyor.