Trabzon zirveye kuruldu

Süper Lig’de fırtına gibi esen bordo mavililer güçlü rakibi D.Grup Sivasspor’u yıktı ve maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto Süper Lig'de liderlik maçında Trabzonspor, dün sahasında D.Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek ligin zirvesine kuruldu. Henüz 4. dakikada Ndiaye'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 2-0. YATABARE'NİN GOLÜ YETMEDİ

48. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 66'da Fernandes'in pasıyla topla buluşan, Claudemir'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yumrukladı. 87. dakika- Sosa'nın kullandığı serbest atışta kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda kornere çıkardı. 90+2. dakikada Yasin Öztürk'ün sağ taraftan kale sahası içine gönderdiği topla buluşan Yatabare, skoru belirleyen isim oldu: 2-1.