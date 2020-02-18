Akigo’nun kader maçları

Ligde kalan 12 karşılaşmasından 7’siniiçerde oynayacak yeşil-siyahlılar, fikstür avantajını iyi kullanmak istiyor. Alt sıradaki 4 takımla üst üste oynayacağı 4 haftada alınacak sonuçlar Akhisarspor için büyük önem taşıyor.

Süper Lig'e dönme hedefiyle başladığı TFF 1. Lig'de ilk yarıda liderliğe kadar yüksel-mesine rağmen ardından yaşadığı düşüşle Play-Off hattından çıkan Akhisars-por, 7 maçlık galibiyet hasretine lider Hatayspor deplasmanında son verdi. Rakibine iç sahada ilk yenil-gisini yaşatan Akigolar, zirve yarışında tekrar umutlandı."

4'TE 4 YAPMALIYIZ"

32 puanla 6. sırada bulunan Akhisarspor, fikstür avan-tajını iyi kullanmak istiyor. 12 maçtan 7'sini sahasında oynayacak Akigolar, taraftar-ları önünde kayıp istemiyor. Teknik patron Yılmaz Vural, üst üste iç sahada oynanacak Karagümrük ve Giresunspor maçlarını kayıpsız geçmeleri gerektiğini vurguladı. Yeşil-siyahlılar, Play-Off'u kovala-yan Karagümrük, Ümraniyespor ve Keçiörengücü, şampiyonluk hedefin-deki Erzurum BŞB, kümede kalma amacındaki Giresunspor, Osmanlıs-por, Balıkesirspor'la sahasında karşı-laşacak. Yeşil-siyahlılar, şampiyonluk kovalayan Adana Demirspor, Play-Off amacındaki Altay, küme düşme potasındaki Eskişehirspor, İstan-bulspor ve Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak. Önlerindeki 4 maçı kazanarak ilk iki yarışına ortak olmak istediklerini belirten teknik patron Vural, "Hatay maçıyla beyaz sayfa açtık. Bu çizgimizi devam ettirmeli-yiz" dedi.



VURAL: ÖZGÜVENİMİZ BU MAÇLA GERİ GELDİ!

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, diriliş sınavını kazandıklarını söyledi. Deplasmanda önemli futbolcularının cezalı olmasına rağmen kazanan yeşil-siyahlılarda, "Bu maç 3 puanın çok ötesindeydi" açıklamasını yapan tecrübeli teknik adam, "Diriliş maçını kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın özgüveni arttı. Bu galibiyet büyük bir moral ve atmosfer değişimi getirdi" diye konuştu.

KENAN MOLLA