Beşiktaş’ın son şansı

Kartal, cumartesi Trabzon ile oynayacağı kritik karşılaşmaya büyük önem veriyor.

Süper Lig'de Başakşehir yenilgisiyle zirve yolunda ağır darbe alan Beşiktaş, üst sıralara tutunmak için Trabzonspor mücadelesini dönüm maçı olarak görüyor. Rakibine kaybettiği taktirde puan farkının 11'e çıkacak olması sebebiyle bu karşılaşmaya büyük önem veren Kara Kartal galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam eden ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman boyunca takımına uyarılarda bulundu. İdmana soğuk algınlığı olan Ljajic ve kaslarında zorlanma olan N'Koudou katılmadı. Kondisyon yüklemesi yapan futbolcular, ardından 3 takıma ayrıldı.

SALONDA ÇALIŞTILAR

Bu bölümde Burak ve Boateng, salona geçti. 3 takım halinde yarı sahada yapılan çift kale maçta yardımcı antrenör Ozan Köprülü de yer aldı. Güven, Caner, Lens, Vida, Ruiz, Elneny ve Utku'dan oluşan yeşil takım turnuvayı kazanırken, antrenman sonrası galibiyet pozu verdi. Atiba takımdan ayrı olarak salonda çalışırken, Dorukhan da özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü.