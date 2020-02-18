Fener’in derbi planı

Üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertliler, pazar günü oynayacağı G.Saray maçında kadroda değişikliğe gidecek.

Süper Lig'de üç haftadır galibiyet yüzü göremeyen F.Bahçe, ezeli rakibi G.Saray'ı yenip kara bulutları dağıtma planları yaparken teknik direktör Ersun Yanal takımda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Kanarya'da savunma hattının değişmesi beklenirken Yanal'ın sol beke sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım'ı çekip savunmada ise Jailson'un yerine Adil Rami'yi oynatacağı öğrenildi. Orta sahada Emre ve Gustavo'nun derbide forma giyemeyecek olması sebebiyle Jailson'u bu bölgeye çekecek olan Yanal'ın Vedat Muriç'i daha aktif kullanmak için kanat organizasyonlarını arttırmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

MEHMET VE FERDİ 2. YARIDA

Tecrübeli çalıştırıcının maçın gidişatına göre Mehmet Ekici ve Ferdi gibi isimleri ikinci yarıda sahaya süreceği konuşuluyor. Bu sezon ilk kez üç maç üst üste galip gelemeyen ekip, bu maçı kazandığı aradaki puan farkını bire indirecek.