Göz-Göz kendini aştı

İzmir ekibi, ilk yılındaki 33 puana 21. haftada ulaşırken geçen sezon performansına fark attı. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'e ilk çıktığı ve sezonu 6. sırada bitirdiği 2017-2018 sezonunda 22 hafta itibariyle 33 puanla 8. sırada yer almıştı.

Süper Lig'de ikinci yarıda namağlup Avrupa hedefine koşan Göztepe, kendini aştı. Türkiye'nin devler arenasında üçüncü sezonunu geçiren Göztepe, 22 haftada bir maçı eksik olmasına rağmen ulaştığı 33 puanla son iki sezonki performansını geride bıraktı. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'e ilk çıktığı ve sezonu 6. sırada bitirdiği 2017-2018 sezonunda 22 hafta itibariyle 33 puanla 8. sırada yer almıştı.

PERFORMANSINI GEÇEBİLİR

21. hafta oynanması gereken Rize maçı hava şartları nedeniyle ertelenen Göz-Göz, başarılı geçen ilk sezonunu yakalarken, bu performansını geçme fırsatını da elinde bulunduruyor. Sarıkırmızılılar, geçen sezon son 90 dakikaya kadar düşme korkusunu yaşadığı performansını da geçmeyi başardı.

EN İYİ SAVUNMA ORTALAMASI

Geçen sezon 22. hafta sonunda 25 puanla 13. sırada yer alan İzmir ekibi, düşme potasının sadece 1 puan önünde yer alıyordu. Sarı-kırmızılılar, geçen yılki performansını 1 maçı eksik olmasına rağmen 8 puanla geride bıraktı.

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