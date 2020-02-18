Kadıköy kabusu

Bu sezon da 6 maçlık galibiyet serisi ile rakibinin karşısına çıkacak sarı-kırmızılılar, tam 14 sezonda benzer istatistiklerle seri sonuçlarına nokta koydu.

Süper Lig'de derbi haftasına girilirken son 6 maçını kazanan G.Saray'ın Kadıköy macerasındaki bir detay dikkat çekiyor. F.Bahçe'yi 21 yıldır deplasmanda yenemeyen Aslan'ın çarpıcı serilere imza atarak Kadıköy'e gittiği sezonlarda serisine nokta koyduğu görülüyor. Galibiyet serileri beraberlikle bozulan, kaybetmeme serileri ise yenilgi ile sona eren Cim Bom'un grafiği hayli çarpıcı. 1999'dan bugüne oynanan sezonların tam 14'ü benzer istatistikleri barındırıyor. Özellikle 2002-2003 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik unvanının ardından gelen 6-0 yenilgi, 2005-2006 sezonunda 16 maçlık yenilmezlik serisi sonrası alınan 4-0'lık yenilgi, 2007-2008 sezonunda ise 14 maçlık yenilmezlik grafiği ardından alınan 2-0'lık yenilgi göze çarpıyor.

İŞTE SÖZ KONUSU SEZONLAR

Yine 2011-2012 sezonundaki 6 maçlık, 2012-2013 sezonunda da 7 maçlık serinin ardından alınan sonuçlar ve 2014-2015 sezonundaki 10 galibiyet 2 beraberlikle gidilen Kadıköy'den çıkan 1-0'lık mağlubiyet de listede yer buluyor. Yine 6 maç üst üste kazanarak Kadıköy'e gidecek olan ekibin tabloyu değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.



TERİM SADECE 2 KEZ KAZANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar Fenerbahçe deplasmanında 13 maça çıktı. Burada sadece 2 galibiyet gören tecrübeli çalıştırıcı 5 yenilgi ve 6 beraberlik gördü. Son galibiyeti burada yine Terim ile elde eden sarı-kırmızılılar hem hasrete son vermeye hem de serisini sürdürmeye çalışacak

HALİL FİNCAN